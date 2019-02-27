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Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2019 14:37 | Son Güncelleme

Dünyanın nefesini tutarak beklediği tarihi zirve için ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir araya geldi.

Tarihi zirveden ilk fotoğraf geldi!

İkili görüşme öncesi Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve ABD Başkanı Donald Trump basına kısa açıklamalarda bulundu.

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Trump'ın ilk ifadeleri şöyle;

Böyle bir ülkede bir araya gelmek sizinle bir arada olmak harika. Umarız bu zirve ilkinden daha başarılı olacak. Ülkenizin inanılmaz ve sınırsız bir ekonomik potansiyeli var. Muhteşem bir geleceğinizin olduğunu ve büyük bir lider olduğunuzu düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yarın bir basın toplantısı düzenleyeceğiz.

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Kim Jong-un'un açıklamalarından satır başları;

261 gün sonra bir kez daha buluşmayı başardık. Ve bu geçen 261 günlük süre gerçekten çok büyük çabalara sahne oldu. Aynı şekilde sabırla da çaba gösterildi. Ancak bugün buradayız. Başarılı bir görüşme olmasını umuyoruz. Çok teşekkür ederim.

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Anahtar Kelimeler:
kim Trump Zirve Kuzey Kore ABD

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
2 manyak. iyi anlaşmaya başladılat. umarım dünyayı beraber kan gölüne çevirelim kararı vermezler.
trump yalamış mı biraz ne twıtterda atıp tutuyordu ya ona benzemiyor değil mi?
Korkmak güzel şey insnaa sahtekarlik yapmaya engel oluyo
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