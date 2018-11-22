Tarihin en gizemli olay: Demir Maskeli Adam

Demir Adam'ı görmek istemeyen ve kendisinden uzak tutulmasını isteyen Kral'ın gizemli kişiye yazdığı mektupların yanı sıra ona iyi davranılmasını istediği de yaygın olarak biliniyor. Ancak yazdığı mektuplarda ondan hoşlanmadığı da anlaşılıyor. Peki kimseyle konuşmasına ve yazışmasına dahi izin verilmeyen bu maskeli adam kim? İşte kitaplara ve filmlere konu olan ama sırrı asla çözülemeyen Demir Maskeli Adam'ın hikayesi...

Onun öldüğü gün, hücresindeki her eşyasını yaktılar. Cenazesini gömmek için tören bile yapmadılar. Bu emri veren Fransa Kralı XIV. Louis idi. Peki kralın böylesine dışladığı kişi kimdi?

Söylentiler arasında Kral'ın evlilik dışı oğlu olduğu ve yüzünün Kral'a çok benzediği için kapatıldığı iddiası yer aldı. Bir diğer iddia ise Kral'ın kendisi gayri meşruydu yani "Demir Maskeli Adam" aslında Kral'dı. Bir diğer iddia ise, mahkumun Kral'ın ikiz kardeşi olduğu ve tıpatıp aynısı olduğu için Kral'dan uzak tutulduğuydu.

Kral ona çok iyi bakılması emrini de vermişti. 1669'un sonlarına doğru "Demir Maskeli Adam" tutuklandı. St. Mars, mektubunda Louvois'ya şöyle yazmıştı; "Kral'ın emriyle Pignerol'a yollanan Eustache Dauger adlı adamı aldım. En üst düzeyde koruma altında, önem vererek kimseyle konuşmamasını, kendisi hakkında bilgi vermemesini, mektup veya başka bir yolla haberleşmemesini sağladım. Bu adamın yeterince iyi beslenmesini istemiş olduğunuz için ve bu konuda mazeret kabul etmeyeceğinizi bildirdiğinizden gerekeni yaptım. Fakat onun adına size söylemeliyim ki, eğer konuşmasına izin verilmezse daima kendisini öldürmeyi düşünüyor."

Mektupların bazıları Kral'a aitti ve Kral´ın, Eustache Dauger adlı adamdan hoşlanmadığı belliydi ama özel olarak da ilgileniyordu. Kral, onun sürekli olarak gözlenmesini ama en iyi koşullarda da korunmasını istiyor. önemli olanın hiç kimseyle tek kelime konuşturulmaması veya yazışmaması olduğunu belirtiyordu.

Sonraki mektuplarda, geçen yıllar içerisinde mahkumun yaşamıyla ilgili ayrıntılar veriliyor buna karşın maskeli adamın kimliği veya ne nedenle bunların yapıldığına hiç değinilmiyordu.