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"Tarık Buğra 100 Yaşında" bilgi şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 13:13 | Son Güncelleme

Türkiye Yazarlar Birliği, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Anadolu Mektebinin iş birliğinde düzenlenen "Tarık Buğra 100 Yaşında" bilgi şöleni başladı - TYB Vakfı Başkanı Mehmet Doğan: - "Bu yıl aslında Tarık Buğra yılı olmalıydı. Biz Tarık Buğra gibi evrensel anlamda da büyük edebiyatçı olan bir yazarımızı bütün dünyaya tanıtmak için gayret içinde olmalıydık, ne yazık ki bunu yapamadık"

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Anadolu Mektebinin iş birliğinde düzenlenen "Tarık Buğra 100 Yaşında" bilgi şöleninin açılışı yapıldı.

TYB Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, 20. yüzyılın 10 büyük edebiyatçısı sıralaması yapılsa Tarık Buğra'nın bu listenin başında yer alacağını söyledi.

Tarık Buğra'nın 100. yaşında büyük toplantılarla anılması gerektiğini belirten Doğan, "Bu faaliyeti geçen yıl kararlaştırdık. Tarık Buğra'yı biz önce hatırlatalım, belki başka kurumlar da yazarla ilgili kapsamlı çalışmalar yapar diye umuyorduk. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Bu yıl aslında Tarık Buğra yılı olmalıydı. Biz Tarık Buğra gibi evrensel anlamda da büyük edebiyatçı olan bir yazarımızı bütün dünyaya tanıtmak için gayret içinde olmalıydık, ne yazık ki bunu yapamadık." diye konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan da etkinliğin üniversitenin çatısı altında düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Doğan, 3 gün boyunca Tarık Buğra'yı anarken aslında öğrencilerin yazarın edebi ve kültürel kişiliğini, dolayısıyla Türkiye'nin milli kültürünü ve tarihini öğreneceğini söyledi.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Sami Güçlü ise Tarık Buğra ile öğrenciyken Tercüman gazetesi vasıtasıyla tanıştığını, o yıllarda aldığı yazarın "Gagaringrad Moskova Notları" adlı kitabını hala sakladığını dile getirdi.

Tarık Buğra'nın o dönemde çok sık okudukları bir yazar olmadığını anlatan Güçlü, aradan zaman geçip meslek hayatına atıldığı dönemde yazarla tekrar karşılaştığını, o günden sonra da ustanın romanlarını, makalelerini ve haftalık sanat yazılarını topladığını söyledi. Güçlü, Anadolu Mektebinin oluşumunda, dolaylı olarak Tarık Buğra'nın büyük rolü bulunduğunu sözlerine ekledi.

Programın sonunda konuşmacılara katılım beratı verildi.

Tarık Buğra'nın hayatının ve çalışmalarının anlatılacağı, 3 gün sürecek bilgi şöleni, 14 Ekim'deki Ankara Şehir ve Kültür Gezisi etkinliğiyle sona erecek.

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