"Tarık Buğra 100 Yaşında" bilgi şöleni

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Anadolu Mektebinin iş birliğinde düzenlenen "Tarık Buğra 100 Yaşında" bilgi şöleninin açılışı yapıldı.

TYB Vakfı Başkanı Mehmet Doğan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Konferans Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, 20. yüzyılın 10 büyük edebiyatçısı sıralaması yapılsa Tarık Buğra'nın bu listenin başında yer alacağını söyledi.

Tarık Buğra'nın 100. yaşında büyük toplantılarla anılması gerektiğini belirten Doğan, "Bu faaliyeti geçen yıl kararlaştırdık. Tarık Buğra'yı biz önce hatırlatalım, belki başka kurumlar da yazarla ilgili kapsamlı çalışmalar yapar diye umuyorduk. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Bu yıl aslında Tarık Buğra yılı olmalıydı. Biz Tarık Buğra gibi evrensel anlamda da büyük edebiyatçı olan bir yazarımızı bütün dünyaya tanıtmak için gayret içinde olmalıydık, ne yazık ki bunu yapamadık." diye konuştu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan da etkinliğin üniversitenin çatısı altında düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.