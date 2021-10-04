Tarım Bakanlığı kura sonuçları açıklandı mı? Tarım personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarının ardından Tarım Bakanlığı’na personel alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 118 işçi için yaptığı kura sonuçlarının isim listesi, asıl ve yedek olarak paylaşılacak.

TARIM BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kura sonuçları 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak çekilişin ardından belli olacak.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI’NIN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kura sonuçları, tarimorman.gov.tr adresinden ilan edilecek.

HANGİ KADROLARDA ALIM OLACAK?

İlana göre işçi alımı, iklimlendirme, tarım hizmetleri, temizlik, sıhhi tesisat, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

İşçi olarak alınacaklarda;

1) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

2) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

3) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

5) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

6) İlan tarihinden itibaren 18 yaşını bitirmiş ve 40 yaşını aşmamış olmak,

7) Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe seviyesinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda belirtilen eğitim seviyesi ve belgelere ilanın yayımlandığı günden itibaren sahip olmak,

9) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

10) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır,

11) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

12) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

Şartları aranır.



