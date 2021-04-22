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  4. Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

22.04.2021 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Suriye uyruklu tarım işçilerinin taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Minibüsün yol kenarına devrildiği kazada Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed öldü, 6 kişi de yaralandı.

Tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Ereğli- Yukarı Gönderen Mahallesi yolunda meydana geldi. Ereğli'den Zengen Mahallesi'ne tarım işçilerini taşıyan Suriye uyruklu Abdullatef Alahmad'ın (43) kullandığı 27 ACB 877 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada minibüste bulunan Rammdan Alahmad ve eşi Ayşe El Muhammed yaşamını yitirdi. Sürücü Alahmad ve 5 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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