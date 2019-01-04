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Tarım Kredi Kooperatifleri ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 19:13 | Son Güncelleme

Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz: - "Protokolle öğrencilerimizin ve personelimizin gıda tedariki konusunda sorumluluk üstleneceğiz. Aynı zaman da kendi personelimiz olmak üzere çiftçilerimizin eğitimi konusunda yapacağımız programlarda da üniversitenin tecrübelerinden yararlanacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) ile Anadolu Üniversitesi arasında, üniversitenin yemekhanelerinde gıda güvenliğine uygun milli ve yerli ürünler kullanılmasını içeren protokol imzalandı.

Üniversitenin Senato Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz katıldı.

Poyraz, tören öncesinde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yaklaşık bir milyon çiftçinin ortağı olduğunu, öncelikli hedeflerinin girdi tedariğini makul, ucuz ve kaliteli şekilde sunmak olduğuna dikkati çekti.

Çiftçilerin üretimlerini aracı olmadan tüketiciye ulaştırmaya çaba gösteren bir kurum olduklarını anlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kredi Yurtlar Kurumu ile yaptığımız iş birlikleri ile gıda tedariki konusunda sorumluluk üstlendik. Farklı üniversiteler ve kurumlarla benzer protokoller imzaladık. Bugün Anadolu Üniversitesi ile imzalayacağımız protokolle öğrencilerimizin ve personelimizin gıda tedariki konusunda sorumluluk üstleneceğiz. Aynı zaman da kendi personelimiz olmak üzere çiftçilerimizin eğitimi konusunda yapacağımız programlarda da Anadolu Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanacağız. Bu işbirliği ile iki kurum arasındaki çalışmaların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."

Rektör Çomaklı ise tarım üreticisine ve ülke ekonomisine destek vermek, aynı zamanda verdiği hizmetin kalitesini artırmak amacıyla imzalanan protokol ile personel ve öğrencilerin yararlandığı yemekhanelerde, gıda güvenliğine uygun milli ve yerli ürünler kullanılacağını vurguladı.

Çiftçilerin eğitimleri için üniversite tarafından programlar hazırlanacağını aktaran Çomaklı, "Anadolu Üniversitesi olarak Tarım Kredi Kooperatifleri gibi bir kurumla iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Toplumun önemli kısmına hitap eden damarlardan biri Tarım Kredi Kooperatiflerinden geçiyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından iki kurum arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Üniversitesi Eskişehir Protokol Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

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