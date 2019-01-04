Tarım Kredi Kooperatifleri ile Anadolu Üniversitesi arasında protokol

ESKİŞEHİR (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) ile Anadolu Üniversitesi arasında, üniversitenin yemekhanelerinde gıda güvenliğine uygun milli ve yerli ürünler kullanılmasını içeren protokol imzalandı.

Üniversitenin Senato Odası'nda gerçekleştirilen imza törenine, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz katıldı.

Poyraz, tören öncesinde yaptığı konuşmada, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yaklaşık bir milyon çiftçinin ortağı olduğunu, öncelikli hedeflerinin girdi tedariğini makul, ucuz ve kaliteli şekilde sunmak olduğuna dikkati çekti.

Çiftçilerin üretimlerini aracı olmadan tüketiciye ulaştırmaya çaba gösteren bir kurum olduklarını anlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Kredi Yurtlar Kurumu ile yaptığımız iş birlikleri ile gıda tedariki konusunda sorumluluk üstlendik. Farklı üniversiteler ve kurumlarla benzer protokoller imzaladık. Bugün Anadolu Üniversitesi ile imzalayacağımız protokolle öğrencilerimizin ve personelimizin gıda tedariki konusunda sorumluluk üstleneceğiz. Aynı zaman da kendi personelimiz olmak üzere çiftçilerimizin eğitimi konusunda yapacağımız programlarda da Anadolu Üniversitesinin tecrübelerinden yararlanacağız. Bu işbirliği ile iki kurum arasındaki çalışmaların güçlenerek devam etmesini temenni ediyorum."