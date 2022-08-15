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Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlayan indirim sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Her şeyiniz skandal, utanın be!'

15.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günler önce Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde uygulanacağını duyurduğu indirim bugün itibarıyla başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl market sahibi ve yöneticilerine yazdığı mektubu paylaşan Kılıçdaroğlu, indirim tutarını eleştirerek "Her şeyiniz skandal. Utanın be!" ifadelerini kullandı.

Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde başlayan indirim sonrası Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler: 'Her şeyiniz skandal, utanın be!'

Erdoğan'ın talimatı üzerine, bin 400'den fazla Tarım Kredi Kooperatifleri marketinde 30'dan fazla ürünün fiyatı bugünden başlayarak değişti. Bazı marketlerde yoğunluk da gözlendi. Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Cumhurbaşkan Erdoğan'a "Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan." dedi.

MARKET SEKTÖRÜNE YAZDIĞI MEKTUBU PAYLAŞTI

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan geçtiğimiz yıl 29 Kasım'da market sahibi ve yöneticilerine yazdığı mektubun görselini paylaşarak açıklamada bulundu.

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Açıklamasında Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde uygulanan indirim tutarı üzerinden tepki gösteren Kılıçdaroğlu, paylaşımında sert ifadeler de kullandı.

"20-30 KURUŞLUK İNDİRİMLER YAPILDI"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

  • Ben perakendecilere indirim talebi mektupları yazarken, sen 10 ay seyrettin Erdoğan. Millet burnundan soluyor, sen indirim yalanları söylüyorsun. Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı. Her şeyiniz skandal. Utanın be!

  • Şunu hiç kimse unutmasın. Burada suç perakendecilerin değil; ekonomiyi yerle bir eden, üretimi bitiren Saray iktidarınındır.
Son dakika | Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı! Etiketler değişti; tavuk, balık, peynir ve şekerin yeni fiyatı belli olduSon dakika | Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı! Etiketler değişti; tavuk, balık, peynir ve şekerin yeni fiyatı belli oldu


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Kemal Kılıçdaroğlu

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