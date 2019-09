Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: “Son 17 yılda, 5,3 milyon hektar alanda çalışarak, 4,3 milyar fidanı toprakla buluşturduk”

“Sorumluluğumuz büyük, işimiz yoğun, hedeflerimiz çok, fakat böyle büyük sorumluluklar, paylaşıldıkça anlam ve güç kazanıyor”

Konuşmasının başında, sabah saatlerinde Adana’nın Yüreğir ilçesinde Özel Harekat Polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıya dikkat çekerek yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının sorumluluklarından ve öneminden bahsederek, “Biz; tarımın, hayvancılığın, ormanın, suyun, gıdanın ve buna bağlı olan her şeyin bakanı ve bakanlığıyız. Yani, ülkemizin can damarlarından, vatanımızın akciğerlerinden, insanımızın temel yaşam kaynaklarından sorumlu bir bakanlığız. Evet, sorumluluğumuz büyük, işimiz yoğun, hedeflerimiz çok, fakat böyle büyük sorumluluklar, paylaşıldıkça anlam ve güç kazanıyor. Şu bir hakikattir ki; bizim en büyük ortağımız, milletimizdir! Bizim en büyük ortağımız, milletimizin ‘amasız ve ayrımsız’ her bir ferdidir! Bugün de bizim olan bu yurdu, birlikte daha da güzelleştirmek için bir aradayız” diye konuştu.

“Yemyeşil Bir Türkiye’yi gönülden istiyorsak, gönüllü olmak zorundayız” diyen Bakan Pakdemirli, imzalanan iş birliği protokolü ile ülkemizin yeşillendirilmesi, ağaç sevgisinin arttırılması ve yeşil alanların genişletilmesi çalışmalarının, kamu iş birliği ile etkin olarak uygulanmasının sağlandığını belirtti.