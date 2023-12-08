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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

08.12.2023 20:58 | Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı duyurdu: Ödemeler bugün yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda,

"406 milyon 132 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

Açıklamada verilen bilgilere göre, Bitkisel ürün sigortası desteği 296 milyon 471 bin 282 TL, Tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedelinin desteklenmesi 37 milyon 357 bin 365 TL, Kırsal kalkınma Yatırım desteği 33 milyon 879 bin 12 tl, Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi 22 milyon 591 bin 578 tl, Sertifikalı tohum üretim desteği 7 milyon 438 bin 3833 TL, Uzman eller projesi desteği 4 milyon 820 bin 330 tl, Sertifikalı fidan üretim desteği 2 milyon 730 bin 389 TL ve Ar-Ge desteği 843 bin 661 TL olmak üzere toplam 406 milyon 132 bin TL olarak yapılacak.


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tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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