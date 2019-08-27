Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan okul kantinlerine sıkı denetim

Bakanlıkça, en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bin 370 eğitim verildi ve 130 bin 174 öğrenciye ulaşıldı. 2023 yılına kadar sürecek bu çalışmalarla ülkedeki tüm okullarda öğrenim gören çocukların eğitim alması hedefleniyor.

HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMIŞ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMİYOR Düzenleme dolayısıyla 2015 yılının başından itibaren hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve yemekhanelerde çalışmasına izin verilmiyor. Gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin düzenlenmesine devam ediliyor.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları koordinasyonunda hijyen eğitimleri düzenlenerek toplamda 45 bin 29 kantin çalışanı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline eğitim verildi.

Bakanlıkça yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve Kılavuzu ile işletmeler için özel hijyen kuralları belirlenirken, kantinlerde çalışan bütün personel için ayrıca hijyen eğitimi alma şartı getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gıda konusundaki çalışmalarını okul kantinlerine yönelik olarak da sürdürüyor.

195 KANTİNE PARA CEZASI



Bakanlık tarafından, 2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler her sömestirde bir kez olmak üzere yılda en az 2 kez denetleniyor. Bu çerçevede, 2018-2019 eğitim öğretim ve yaz döneminde kantinlere 47 bin 805 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı belirlenen 195 kantine idari para cezası uygulandı.

174 ALO GIDA HATTI



Resmi kontrollerle okul kantin ve yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu denetleniyor.

Bakanlık tarafından, tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

Bakanlıkça, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

