HABER

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan okul kantinlerine sıkı denetim

EĞİTİM HABERLERİ  | 27.08.2019 11:16 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul kantinlerine yönelik sıkı takip başlatıldı.Bakanlıkça, 2018-2019 eğitim öğretim ve yaz döneminde denetlenen 47 bin 805 kantinden mevzuata uygun olmayan 195'ine idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan okul kantinlerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gıda konusundaki çalışmalarını okul kantinlerine yönelik olarak da sürdürüyor.

Bakanlıkça yayımlanan Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve Kılavuzu ile işletmeler için özel hijyen kuralları belirlenirken, kantinlerde çalışan bütün personel için ayrıca hijyen eğitimi alma şartı getirildi.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman, Sağlık ile Milli Eğitim bakanlıkları koordinasyonunda hijyen eğitimleri düzenlenerek toplamda 45 bin 29 kantin çalışanı ve Milli Eğitim Bakanlığı personeline eğitim verildi.

HİJYEN EĞİTİMİ ALMAMIŞ KİŞİLERİN ÇALIŞMASINA İZİN VERİLMİYOR

Düzenleme dolayısıyla 2015 yılının başından itibaren hijyen eğitimi almamış kişilerin kantin ve yemekhanelerde çalışmasına izin verilmiyor. Gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin düzenlenmesine devam ediliyor.

Bakanlıkça, en hassas tüketici gruplarından olan öğrencilerin gıda güvenilirliği konusunda bilinçlenmesine yönelik 2018-2019 eğitim öğretim döneminde bin 370 eğitim verildi ve 130 bin 174 öğrenciye ulaşıldı. 2023 yılına kadar sürecek bu çalışmalarla ülkedeki tüm okullarda öğrenim gören çocukların eğitim alması hedefleniyor.

195 KANTİNE PARA CEZASI

Bakanlık tarafından, 2011 yılından bugüne kadar tüm eğitim öğretim dönemlerinde okullar, yaz okulları ve kamplarda bulunan kantin ve yemekhaneler her sömestirde bir kez olmak üzere yılda en az 2 kez denetleniyor. Bu çerçevede, 2018-2019 eğitim öğretim ve yaz döneminde kantinlere 47 bin 805 denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde mevzuata uygun olmadığı belirlenen 195 kantine idari para cezası uygulandı.

174 ALO GIDA HATTI

Resmi kontrollerle okul kantin ve yemekhanelerinin genel ve özel hijyen şartlarının tespiti ve kantinde satılan gıdaların Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluğu denetleniyor.

Bakanlık tarafından, tüketiciler ve özellikle çocukların sağlığının en üst düzeyde korunması ve sağlıklı bir toplumun oluşturulması adına gelecek dönemde de çalışmalar aralıksız sürdürülecek.

Bakanlıkça, veliler ve öğrencilerin, okul kantinlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları mutlaka bakanlığın 174 Alo Gıda Hattı'na bildirmesi talep ediliyor.

Kaynak: AA

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra... İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...
Emine Bulut’un kızına İAÜ’den destekEmine Bulut’un kızına İAÜ’den destek
DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusuDGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı OKUL KANTİNİ

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

MEB’den devlet okullarında özel sınıf iddialarına soruşturma

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

Bu sorular tuzağa düşürüyor!

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

5. sınıf kayıt başvuru işlemleri başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu

DGS tercihleri ile ilgili "güncelleme" duyurusu

İstanbul'da özel bir kolejin iki şubesi kapandı! Yüzlerce öğrenci ve veli mağdur oldu

İstanbul'da bir kolej kapandı, yüzlerce öğrenci ortada kaldı

Bakan Selçuk'tan özel sınıf iddialarına ilişkin açıklama

Bakan Selçuk açıkladı: Soruşturma başlatıldı

Bir anaokulunda aradığınız her şey!

Bir anaokulunda aradığınız her şey!

Okul seçiminin olmazsa olmazları!

Okul seçiminde etkili olan 5 kriter!

Üniversite kayıtları için bugün son gün

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Bugün son gün

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.