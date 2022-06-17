Tarımsal destek ödemeleri nereye yatacak? 77 milyon 370 bin TL ödemeleri nasıl yatırılacak?

Tarımsal destek ödemeleri nereye yatacak? sorusunun yanıtı ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarafından yapılan son dakika açıklamasının ayrıntıları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bakan Kirişçi, tarımsal destek ödemeleri hakkında Twitter'da paylaşımda bulundu. Peki 77 milyon 370 bin TL ödemeleri nasıl yatırılacak? İşte Bakan Kirişçi'nin tarımsal destek ödemeleri ile ilgili yaptığı açıklama...

TARIMSAL DESYTEK ÖDEMELERİ NEREYE YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarımsal destek ödemeleri ile ilgili Twitter hesaından açıklamada bulundu.

Bakan Kirişci paylaşımında şu ifadelere yer veerdi:

"77 milyon 370 bin 403 TL'lik tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz."

77 MİLYON 370 BİN TL ÖDEMELERİ NASIL YATIRILACAK?

77 milyon 370 bin 403 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

