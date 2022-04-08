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Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak?

08.04.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? sorusunun yanıtı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin yaptığı açıklamanın ardından çiftçi ve vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Bakan Kirişçi konuya ilişkin bilgi verdi. Peki Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? Bakan Kirişçi'nin açıklaması ve detaylar haberimizde...

Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak?

Tarımsal destekleme ödemeleri ile ilgili paylaşımda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den beklenen açıklama geldi. 150 milyon 167 bin 123 liralık ödemelere ilişkin duyuruda bulunan Bakan Kirişçi'nin açıklamasını merak edenler ile Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı? Çiftçilere tarımsal destekleme ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının yanıtını öğrenmek isteyenler internette araştırma yapmaya başladı. Konuya ilişkin bilgileri sizler için derledik.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabında tarımsal destek ödemeleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kirişci, 50 milyon 167 bin 123 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Tarımsal destekleme ödemeleri yattı mı?

ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"890 milyon 642 bin 249 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

Tarımsal destek ödemeleri

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