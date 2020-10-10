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Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 10:40 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör yanarak küle döndü.Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Gazibey kırsal Mahallesi’nde yaşandı.

Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü

Şanlıurfa’da çiftçinin tarlasını sürdüğü traktör yanarak küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Gazibey kırsal Mahallesi’nde yaşandı. Eyüp Karakeçi isimli çiftçi, 63 AAG 560 plakalı traktörüne binerek tarlaya gitti. Tarlayı sürmeye başlayan çiftçinin traktörü aniden alev aldı. Kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyen şahıs, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Traktörün kullanılamaz hale geldiği yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Tarlada alev alan traktör yanarak küle döndü

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