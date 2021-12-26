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Tarlada başından vurulmuş halde bulundu! Kırıkkale’de sır ölüm

26.12.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de bir şahıs, tarlada tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Vatandaşların ihbarı sonrası ekipler bölgede incelemede bulundu. Şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarlada başından vurulmuş halde bulundu! Kırıkkale’de sır ölüm

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı Işıklar köyünde meydana geldi.

TARLADA BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Sait Benli (48) vatandaşlar tarafından tarlada, tabanca ile başından vurulmuş halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Benli’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olayın yaşandığı alan emniyet şeridi ile çevrildi.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı. Olayın yaşandığı yerde tabanca bulundu. Buradaki yapılan işlemlerin ardından Sait Benli’nin cesedi, cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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