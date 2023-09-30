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Tarlasındakini obruk sandı işi bırakıp eve gitti! Sabah geldiğinde gördüğü manzara karşısında kendi de şaşırdı

30.09.2023 23:13 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Karapınar ilçesinde bir vatandaş tarla sürerken traktör tekerinin çukura gömülmesiyle şaşkına döndü. Traktörün tekerini çukurdan kurtaran vatandaş akşam karanlığında obruk oluştuğunu zannederek panikle evine giderken, tarladaki çukurun kuyu olduğu anlaşıldı.

Tarlasındakini obruk sandı işi bırakıp eve gitti! Sabah geldiğinde gördüğü manzara karşısında kendi de şaşırdı

Bir süre önce Samuk Yaylası mevkiinde 15 dönüm tarlasını hasat eden Avni Vural, yeni ekim için dün akşam saatlerinde tarlasını sürdüğü esnada traktörünün tekerinin çukura gömülmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

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"BURADA ESKİ YAŞANTI VARMIŞ"

Obruk oluştuğunu zannedip korku ile işini bırakan Vural eve gitti. Vural, sabah tarlaya gittiğinde 2 metre çapında 4-5 metre derinliğinde bir çukurla karşılaştı. Çukurun su kuyusu olduğunu ifade eden Avni Vural, "Önce obruk zannettim ama obruk değildi. Akşam karanlığında devasa bir obruk zannedip eve gittim. Sabah geldim çukurun içerisinde 20-30 cm genişliğinde kapak taşı vardı. Eski yerleşim yeri gibi sanki kuyunun üzeri kapak taşı ile kapatılmış. Traktörün gücü ile kapak aşağı inip büyük bir çukur oluşmuş. Ama alt tarafı sağa sola açılıp gidiyor. Taş hala çukurda duruyor. Burada eski yaşantı varmış. Çevrede yaşam izine ait temeller var. Bu kuyu en az 100 yıllık. Yaşam belirtisi olan yerler var. Burada yaşandı ya da hayvancılık yaparken kullanılıyordu. Bunun içi epey geniş. 4-5 metre derinliği var.

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"YAPACAK BAŞKA BİR ŞEY YOK"

O çukura traktör tekeri girince obruk zannettim. Telefonun ışığı ile baktığımda çukur görünce panikleyip eve gittim. Suların vurması ile aşağı açılmış. Traktör ile çalışmaya devam edeceğiz. Yapacak başka bir şey yok” dedi. (İHA)

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Konya obruk

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