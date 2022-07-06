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  4. Tarlaya su gelmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı! Yer altına inince şok manzarayla karşılaştılar

Tarlaya su gelmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı! Yer altına inince şok manzarayla karşılaştılar

06.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da meydana gelen korkunç olayda yer altından giden tarla sulama borusu içinde erkek cesedi bulundu. Söz konusu tıkanıklık yüzünden iki günden bu yana su verilemeyen tarla için yer altına inen görevli Mehmet Okur gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Okur, 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı. Ceset, kimliği belirlenmek üzere otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tarlaya su gelmeyince korkunç gerçek ortaya çıktı! Yer altına inince şok manzarayla karşılaştılar

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki günden bu yana su verilemedi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları çalışmada yer altı borularında tıkanıklığın olduğunu belirledi. Sulama birliğinde görevli Mehmet Okur, yer altına inerek yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı.

KİMLİĞİ BELLİ DEĞİL

Ceset bulan Okur, durumu polise bildirdi. Önce borudaki su, dalgıç pompa yardımıyla boşaltıldı. Polis, daha sonra cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, kimliği belirlenmek üzere otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana
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