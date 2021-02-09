Tarlaya uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya uçan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Y.’nin (30) kullandığı 31 KMJ 74 plakalı araç Saraycık 1601. Cadde üzerinde Vatan caddesi istikametine doğru seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağındaki tarlaya savruldu.

Kazada, araç sürücüsü Ferhat Y. ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan Metehan A. yaralı olarak 112 vasıtasıyla Şehir Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

