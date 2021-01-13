HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tarsus’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Tarsus’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

13.01.2021 22:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tarsus’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı.Olay, Tarsus Mersin Otoban yolu Dedeler mevkiinde meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Olay, Tarsus Mersin Otoban yolu Dedeler mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet K. yönetimindeki 80 GC 833 plakalı pikap, Serhat K. idaresindeki 73 FA 240 plakalı tır ve sürücüsü öğrenilemeyen 46 KU 736 plakalı pikap aşırı yağışlardan dolayı bariyerlere çarptı. Kazada 46 KU 736 plakalı pikap sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan İbrahim K. ağır yaralandı. Yaralılar Mersin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Tarsus’ta zincirleme kaza: 2 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Sivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandıSivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandı
65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

Bakan Koca canlı yayında koronavirüs aşısı oldu

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Milyoner'e damga vuran yarışmacı! 'Bu kısmı yayınlamasak olur mu?'

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

Ankara'da gürültü kavgasında öfkeli kadın, 4 komşusunu tüfekle yaraladı

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak yakalandı

İnşaat alanında Erken Roma Dönemi'ne ait 2 bin yıllık mezar steli bulundu

İnşaat alanında bulundu! 2 bin yıllık...

Çağrısı sonrası ABD karışmıştı! Trump'tan 'Sinirlerinize hakim olun' mesajı

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Sivas-Tokat kara yolu yoğun kar yağışı dolayısıyla trafiğe kapandı

Sivas-Tokat kara yolu trafiğe kapandı

Ataşehir'de dehşet! Kız arkadaşının ellerini bağlayıp dairede yangın çıkardı

Kız arkadaşının ellerini bağlayıp evi yaktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.