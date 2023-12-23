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Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! 2 arkadaş birbirine saldırdı; 1 ölü 1 yaralı

23.12.2023 19:57 | Son Güncelleme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir eğlence mekanında 2 arkadaş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 39 yaşındaki Ramazan Korkutata yaşamını yitirdi, hafif yaralan Sercan Adıgüzel de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü! 2 arkadaş birbirine saldırdı; 1 ölü 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Olay, gece saat 02.30 sıralarında Hilmi Uran Meydanı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekanda eğlenen Ramazan Korkutata ve arkadaşı Sercan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine bıçaklarla saldırırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Ramazan Korkutata bölgedeki özel bir hastaneye, hafif yaralı arkadaşı Sercan Adıgüzel ise Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Korkutata, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Korkutata’nın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Adıgüzel ise tedavisinin ardından taburcu edilip gözaltına alındı.

Sercan Adıgüzel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla tartışma
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