Tartışma çıkarıp sürücünün telefonunu çalan şüpheli yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, bindiği yolcu minibüsünde tartışarak dikkatini dağıttığı sürücü Abdulbaki S.'nin cep telefonunu çalan Hanifi İ. (49), polis tarafından yakalandı. Olay, araç içi kameraya yansıdı. Olay, Osmangazi ilçesinde Kent Meydanı-Ovaakça hattında çalışan yolcu mininübüsünde dün meydana geldi. Hanifi İ., Kent Meydanı durağında minibüse binerek sürücünün arkasındaki koltuğa oturdu. Şüpheli bir süre sonra güzergâh doğru olduğu halde sürücüye yanlış yolda gittiğini ileri sürerek tepki gösterdi. Bunun üzerine şüpheli Hanifi İ. ve sürücü Abdulbaki S., minibüs seyir halindeyken tartışmaya başladı. Bir ara ayağa kalkıp sürücünün eline vuran Hanifi İ., bu sırada da Abdulbaki S.'nin yanında duran telefonunu alarak cebine koydu. Hanifi İ., araç içi kamerasına yansıyan olayın ardından minibüsten inerek uzaklaştı. Şüpheli inip gittikten sonra cep telefonunun yerinde olmadığını fark eden sürücü Abdulbaki S., güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Telefonunun tartıştığı kişi tarafından çalındığını belirleyen Abdulbaki S., polise şikayette bulundu. Polis, eşkâl ve kimliğini saptadığı Hanifi İ.'yi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin çaldığı telefon da sahibine teslim edildi. Şüpheli, sorgusundan sonra adliyeye sevk edildi.

