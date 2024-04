Tartışma kanlı bitti! Önce eşini, sonra kendini vurdu

Dehşete düşüren olay, sabah saat 09.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. Asya C. ile eşi Bahattin C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Asya C, evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin C., tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin hayati tehlikesi ise devam ettiği öğrenildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır