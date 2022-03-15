Tartışma kavgaya dönüştü! Eski Ülkü Ocakları il başkanı kurşun yağdırdı

Mersin'de çıkan kavgada eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü., kavga ettiği Emrullah Kaplan'ı silahla öldürdü. Olay sonrası kavgaya karışanlar kaçarken Çağrı Ü. gözaltına alındı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, öğle saatlerinde, Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çekip ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

Kavgaya karışanlar kaçarken, yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

