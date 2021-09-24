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  4. Tartışma yaratacak sözler! "Eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı"

Tartışma yaratacak sözler! "Eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı"

24.09.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Yılmaz, çok tartışılacak bir açıklama yaptı. Yılmaz, "İçki, fuhuş, kumar, faiz, zina, teşhircilik ve sapkınlık cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı” dedi.

Tartışma yaratacak sözler! "Eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalı"

Cuma Namazının ardından Habibi Neccar Cami’nde basın açıklaması yapan Türkiye Aile Meclisi Genel Başkan Yardımcısı Gülsüm Yılmaz, "TBMM bu hafta açılır açılmaz öncelikle kadın kadına erkek erkeğe beraberlikten nesil türemediği için bu soykırım ve casusluk faaliyetlerinin milli güvenliğimizi tehdit etmesi sebebiyle cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı; içki, kumar, faiz, fuhuş, zina ve sapkınlık cezalandırılmalı. Sapkınlık Rusya, Macaristan misali bizde de cezalandırılmalı, eşcinsel sapkınlık terör suçu sayılmalıdır. Türkiye’de ve dünyada aileyi yok etmeye karşı küresel topyekün bir saldırı var. Aileyi korumak tüm insanların fıtrat olarak tabii vazifesidir" diye konuştu.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN UYGULAMALARI İPTAL EDİLMELİ"

Başkan Yılmaz, toplum ahlak yapısı ile birlikte aileyi korumak için alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

"Cinsi sapıklık terör kapsamına alınmalı, faaliyetleri yasaklanmalı, mal varlıklarına el konulmalı. Fıtrata ve Aile medeniyetimize aykırı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği TCE politikaları durdurulmalı. Ailesiz ve ahlaksız toplum projesi olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamaları da bir an önce iptal edilmeli veya ıslah edilmeli. Kadın beyanını esas alan 6284 Sayılı Yasa iptal edilmeli. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkılmalı. İnsana ve diğer bütün canlılara şiddet uygulayanlar en ağır şekilde cezalandırılmalı. Boşanmalarda çocuk velayetini istismar edenlerden velayet hakkı alınarak karşı tarafa verilmeli. 7. Nafaka hapsine son verilmeli.1988 öncesine dönülmeli. İki taraf da mağdur edilmemeli. Çocuk haczi uygulamalarına son verilmeli. Genç akran evliliği yapanlar gençler cezalandırılmamalı teşvik edilmeli. Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromunda çocuklara bunu yaşatanlara duygusal şiddet cezası uygulanmalı. Aile yıkan içki, kumar, faiz, fuhuş, teşhircilik sapkınlık yasaklanmalı. Aile okulu, evlilik kursu gibi çalışmalar yapılmalı. Reissiz aile olmaz. Ailede reis baba olmalı. Görsel ve yazılı medya; çocuk yönünden kontrol altına alınmalı. Bağımlılıkla mücadele edilmeli. Annelik ve aile kurma teşvik edilmeli, her çocuk için aileye 1/3 asgari ücret verilmelidir."

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Sözleşmesi
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