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Tartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2019 13:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Çine ilçesinde çiftçilik yapan Hüsamettin Y.

Tartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Çine ilçesinde çiftçilik yapan Hüsamettin Y. (51), tartıştığı 29 yıllık eşi, Nergis Y.'yi (45), 15 yerinden bıçaklayarak, öldürdü. Olayın ardından teslim olmak için otomobiliyle geldiği İlçe Emniyet Müdürlüğü önündeki bariyerlere çarparak yaralanan Hüsamettin Y., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay bugün saat 07.00 sıralarında, Çine'nin kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Çiftçi Hüsamettin Y., eşi Nergis Y. ile belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine Hüsamettin Y., mutfaktan aldığı bıçakla, eşine saldırdı. Vücudunun 15 ayrı yerinden bıçaklanan 2 çocuk annesi Nergis Y., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Hüsamettin Y. ise 07 GUK 55 plakalı otomobiliyle kaçtı. Bir süre sonra teslim olmaya karar veren Hüsamettin Y., otomobiliyle Çine İlçe Emniyet Müdürlüğü girişindeki bariyerlere çarpan Hüsamettin Y., yaralandı. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüsamettin Y., buradaki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Hüsamettin Y., suç yerinin bölgelerinde kaldığı için Çine İlçe Jandarma Komutanlığı'na teslim edildi.
Nergis Y.'nin cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Tartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdüTartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdüTartıştığı 29 yıllık eşini 15 bıçak darbesiyle öldürdü

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