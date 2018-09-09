HABER

Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 13:17 | Son Güncelleme

Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Gökhan D. (26) ile babası Hilmi D. (57), Yeditepe Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan D, evdeki tüfekle babasına ateş etti.

Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Himli D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Cinayet zanlısı Gökhan D'nin, sosyal medya hesabından "Herkese elveda, cezaevine" notuyla fotoğrafını paylaşması dikkati çekti.

PARTNERYaza damga vurduYaza damga vurdu
Boşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı olduBoşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı oldu
Mutlu: En ucuz servis taşımacılığı İzmir'deMutlu: En ucuz servis taşımacılığı İzmir'de
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep gözaltı tartışma

En Çok Okunan Haberler

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

9 Eylül Pazar günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarı geldi!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Türkiye bu gelin arabasını konuşuyor!

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Mert Fırat ve İdil Fırat evlendi! Mert Fırat ve İdil Fırat'ın düğününden görüntüler

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Emekli Orgeneral Özgen'den çok konuşulacak iddia: Hatay gider

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu ülkelerine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

İstanbul Boğazı'ndaki lüks yatta cinayet

Çağlayan'da metrobüs kazası

Çağlayan'da metrobüs kazası

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

İzmir’in kurtuluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları başladı!

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Eski Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba: Halkı aydınlatın

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

Balıkesir'de yavru köpeklerini gezdirirken dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.