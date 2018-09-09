Tartıştığı babasını tüfekle öldürdü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te tartıştığı oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Gökhan D. (26) ile babası Hilmi D. (57), Yeditepe Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gökhan D, evdeki tüfekle babasına ateş etti.

Sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Himli D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Cinayet zanlısı Gökhan D'nin, sosyal medya hesabından "Herkese elveda, cezaevine" notuyla fotoğrafını paylaşması dikkati çekti.

