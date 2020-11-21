HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tartıştığı eşini başından vurdu, yanında ağlarken bulundu

Tartıştığı eşini başından vurdu, yanında ağlarken bulundu

21.11.2020 07:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tartıştığı eşini başından vurdu, yanında ağlarken bulundu

Ankara'da hakkında birçok suçtan kaydı bulunan kişi, tartıştığı iki çocuk annesi eşini tüfekle başından vurdu. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli koca ise gözaltına alındı.

Olay, gece yarısı Ankara'nın Keçiören ilçesi, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. U.M.E ile eşi B.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine U.M.E. çocuklarının annesi olan B.E.'yi tüfekle başından vurdu. Apartman sakinleri silah sesleri üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerine ve emniyete ihbarda bulundu.

TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİN BAŞINDA AĞLADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, U.M.E.'yi tüfekle birlikte yaralı eşinin başında ağlarken buldu. Yaralı B.E., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Ameliyata alınan B.E.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Zanlı U.M.E. ise suç aleti tüfekle birlikte Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Düzce'de feci kaza! 7 yaralı: Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildiDüzce'de feci kaza! 7 yaralı: Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

Emniyetteki işlemleri devam eden U.M.E.'nin kasten adam yaralamadan 9, kişilerin huzur ve sükununu bozma, görevi yaptırmamak için direnme suçlarından ise çok sayıda kaydının bulunduğu belirlendi. Çiftin iki çocuğun ise köyde bulunan babaannelerinin yanında olduğu öğrenildi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi Açıklama geldi: Arkadaşımın sevgilisi
Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralıKartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

Herkes onu merak ediyordu! Bomba itiraf...

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

iPhone 12 Türkiye fiyatı açıklandı! Dudak uçuklatan fiyat

İki perakende devi iflas etti

İki perakende devi iflas etti

Koronavirüs aşısında flaş gelişme: Resmi başvuru yapıldı

Koronavirüs aşısında flaş gelişme: Resmi başvuru yapıldı

Koronavirüs ile ilgili önemli araştırma: En az 6 ay boyunca...

Koronavirüs ile ilgili önemli araştırma: En az 6 ay boyunca...

Yeni tedbirler devreye girdi

Yeni tedbirler devreye girdi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! 10 aylık bebek hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Pompeo’ya sert tepki

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi!

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

'Sahra Hastanesi' denilmişti! Şaşırtan görüntüler

Diğer Haberler

Casus yazılımı ile banka hesaplarını ele geçiren çeteye operasyon

Casus yazılımı ile banka hesaplarını ele geçiren çeteye operasyon

Perpa'da yangın! Ekipler sevk edildi

Perpa'da yangın! Çok sayıda itfaiye orada

Şişli'de 4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti

4'üncü kattan atlayan mühendis hayatını kaybetti

Düzce'de feci kaza! 7 yaralı: Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

Feci kaza! Ağlama sesi gelince fark edilip kurtarıldılar

Kartal’da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Kartal'da aileler arasında silahlı kavga: 2 yaralı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul'da 13 ilçede eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.