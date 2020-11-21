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Düzce'de feci kaza! 7 yaralı: Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

21.11.2020 07:08 | Son Güncelleme:
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Düzce'de feci kaza! 7 yaralı: Eşyaların altında kalan çocuklar ağlayınca fark edildi

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM otoyolunda minibüsün bariyerlere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı. Kazada aracın içerisinde eşyaların altında kalan 2 çocuk ağlayınca fark edilerek kurtarıldı.

Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkisinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Muhammet Sezer yönetimindeki minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan bariyerlere çarptı. Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ilk önce Muahmmet Sezer, Gülseven Sezer, Ali Osman Kaplan, Ali Sezer ve Saliha Cengiz yaralandığı belirlendi.

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KURTARMA ÇALIŞMASI SIRASINDA AĞLAYINCA FARK EDİLDİLER

Yaralılardan araç içerisinde sıkışan Muhammet Sezer ile Saliha Cengiz itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Kurtarma çalışması sırasında minibüsün içerisinde eşyaların altında kalan Ömer Asaf Cengiz (6) ile Sümeyye Cengiz (5) ağlamaya başlayınca fark edilerek araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından 7 yaralı Bolu ve Düzce’de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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