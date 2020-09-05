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Tartıştığı eşini boğarak öldüren müezzin adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 17:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin adliyeye sevk edildi.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde aralarında çıkan kavga sırasında kendisini boynundan bıçaklayan eşini boğarak öldüren müezzin adliyeye sevk edildi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmit ilçesinde bir camide müezzin olarak görev yapan Zülküf Güneş (40) ve boşanmak üzere olduğu din görevlisi eşi Özlem Güneş (39) arasında gece saatlerinde tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Özlem Güneş eline aldığı bıçakla Zülküf Güneş’i boynundan bıçakladı. Bunun üzerine yaralanan Zülküf Güneş, Özlem Güneş’i boğarak öldürdü.
Yaşanan olaydan sonra saatlerce evde yaralı halde bekleyen Zülküf Güneş, sabah saatlerinde polis ekiplerini arayarak eşini öldürdüğünü itiraf etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Özlem Güneş’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı halde evde bulunan Zülküf Güneş ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından polis ekipleri eşliğinde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ve cumhuriyet savcısınca yapılan incelemelerin ardından Özlem Güneş’in cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Zülküf Güneş ve Özlem Güneş’in daha önce de kavga ettikleri ve Özlem Güneş’in eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Sabah saatlerinde polisi arayarak işlediği cinayeti ihbar eden Zülküf Güneş, emniyette tamamlanan işlemleri ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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