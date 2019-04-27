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Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 16:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bunalıma girdiği ileri sürülen koca, tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü.

Tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü

Olay bugün saat 12.30 sıralarında Viranşehir ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu iddia edilen B.İ, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi A.İ ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine bıçakla karısına saldıran koca, eşini boğazından bıçakladı.

6 ÇOCUK ANNESİYDİ

Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, A.İ’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. A.İ’nin cansız bedeni Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılırken, B.İ. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden A.İ’nin 6 çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa eş cinayeti

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