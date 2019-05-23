Tartıştığı genci kalbinden bıçaklayan zanlı tutuklandı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da cadde ortasında çıkan tartışmada kalbinden bıçakladığı İbrahim Hakkı Turgut'un (23) ölümüne neden olan Zafer Çınar (24) mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 21 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi Kızılay İş Merkezi önünde meydana geldi. Daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut ile Zafer Çınar yolda karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti. Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar ve 3 arkadaşı ise gözaltına aldı.

Turgut'un cenazesi dün yakınları tarafından Adli Tıp morgundan alınarak merkez Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Zafer Çınar ve 3 arkadaşı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, 3 arkadaşı ise serbest bırakıldı.

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