Tartıştığı kayınpederini tüfekle vurarak öldürdü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde 20 yaşındaki damadı tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Günhan Mahallesi'nde kayınpederi Fevzi Penpe'nin (50) evine giden Musa T. (20), kayınpederiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa T, yanındaki tüfekle Penpe'ye doğru rastgele ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan Penpe, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Musa T'nin yaklaşık 6 ay önce Penpe'nin kızı T.T. ile evlendiği ancak çeşitli sorunlar dolayısıyla boşanmak isteyen genç kızın bir süredir babasının evinde kaldığı öğrenildi.

