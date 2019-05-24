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Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

Tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı iddiası

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kadının tartıştığı kocasını bıçakla yaraladığı öne sürüldü.

İddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Şenol K. (54), Adatepe Mahallesi'nde yaşayan eşi Semanur K'nin (35) evine gitti.

Çift arasında çıkan tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Semanur K, bu sırada ekmek bıçağıyla eşini sırt, kol ve ensesinden yaraladı.

Şenol K, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

İki çocuk annesi Semanur K, Recep Tokur Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.

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Atakum bıçakla yaralama Samsun

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