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  4. Gören telefona sarıldı! Tartıştıkları kişiyi dövüp denize attılar

Gören telefona sarıldı! Tartıştıkları kişiyi dövüp denize attılar

29.11.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dövülen şahıs daha sonra denize atıldı. Dayak sonrası denize atılan şahsın yardımına polis ve vatandaşlar koştu.

Gören telefona sarıldı! Tartıştıkları kişiyi dövüp denize attılar

Olay, Mudanya ilçesinde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kişi veya kişiler tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Dövdükleri şahıstan öfkesini alamayan kişi ya da kişiler onu denize atarak olay yerinden uzaklaştılar.

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Darp edilip denize atılan yaralı şahsın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı şahsı kendi imkanlarıyla çıkaramayan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı şahıs atıldığı denizden polis tarafından çıkarıldı.

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Olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne sevk edilen kişinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

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