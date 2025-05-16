KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Tarzına göre hangi moda şehri seni yansıtıyor?

Kıyafetlerini sadece giyinmek için mi seçiyorsun, yoksa her sabah ayna karşısında kendi defileni mi yapıyorsun? Tarz dediğimiz şey sadece trendleri takip etmek değil; aynı zamanda kişiliğini, hayata bakışını ve hatta ait hissettiğin şehirleri bile ele verir. Peki senin stilin hangi moda başkentinde yaşar?

Tarzına göre hangi moda şehri seni yansıtıyor?

Haydi, cevabını kombinlerin versin!

Hangisi moda şehrin!

1/8

Sabah işe veya okula hazırlanırken en çok zamanını alan şey?

Kıyafet seçimi.
Saçım!
Aksesuarlar.
Makyajım!
2/8

Alışveriş tarzını seç!

Alışveriş tarzını seç!
Online’dan bakarım, mağazada denerim.
İkinci el ve vintage mağazalar en sevdiğim.
En yeni koleksiyon neyse direkt ona yönelirim.
Kampanyaya denk geldiyse alırım, denk gelmediyse bakmam bile.
3/8

Gardırobunda en fazla hangi renk var?

Gardırobunda en fazla hangi renk var?
Siyah, beyaz, gri...
Renk cümbüşü! Neonlar, baskılar, desenler.
Toprak tonları, bej, haki...
Kırmızı, bordo, altın!
4/8

Şu kombinlerden hangisi sana daha yakın?

Oversize blazer, mom jean, beyaz sneaker.
Pileli etek, crop top, platform bot.
Deri pantolon, fit gömlek, topuklu ayakkabı!
Salaş kazak, bol paça pantolon.
5/8

Hangisi daha önemli?

Hangisi daha önemli?
Şıklık!
Yaratıcılık!
Lüks!
Kendi tarzımı yansıtmak.
6/8

Aşağıdaki desenlerden birini seç desek?

Ekose
Leopar
Çizgili
Asimetrik desen
7/8

Moda hakkında en sık kullandığın cümle?

Moda hakkında en sık kullandığın cümle?
Basic parçalarla kombin yaparım.
Bunu ben tasarlasam giymem ama deneyelim.
Yurt dışından almıştım, burada yok.
Üzerime yakışıyorsa markası önemli değil.
8/8

Aynı parçayı farklı şekillerde giymeyi sever misin?

Anahtar Kelimeler:
moda kıyafet Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.