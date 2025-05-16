Tarzına göre hangi moda şehri seni yansıtıyor?

Kıyafetlerini sadece giyinmek için mi seçiyorsun, yoksa her sabah ayna karşısında kendi defileni mi yapıyorsun? Tarz dediğimiz şey sadece trendleri takip etmek değil; aynı zamanda kişiliğini, hayata bakışını ve hatta ait hissettiğin şehirleri bile ele verir.
Peki senin stilin hangi moda başkentinde yaşar?
06.05.2025 00:22
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Haydi, cevabını kombinlerin versin!
Hangisi moda şehrin!
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Sabah işe veya okula hazırlanırken en çok zamanını alan şey?
Kıyafet seçimi.
Saçım!
Aksesuarlar.
Makyajım!
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Alışveriş tarzını seç!
Online’dan bakarım, mağazada denerim.
İkinci el ve vintage mağazalar en sevdiğim.
En yeni koleksiyon neyse direkt ona yönelirim.
Kampanyaya denk geldiyse alırım, denk gelmediyse bakmam bile.
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Gardırobunda en fazla hangi renk var?
Siyah, beyaz, gri...
Renk cümbüşü! Neonlar, baskılar, desenler.
Toprak tonları, bej, haki...
Kırmızı, bordo, altın!
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Şu kombinlerden hangisi sana daha yakın?
Oversize blazer, mom jean, beyaz sneaker.
Pileli etek, crop top, platform bot.
Deri pantolon, fit gömlek, topuklu ayakkabı!
Salaş kazak, bol paça pantolon.
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Hangisi daha önemli?
Şıklık!
Yaratıcılık!
Lüks!
Kendi tarzımı yansıtmak.
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Aşağıdaki desenlerden birini seç desek?
Ekose
Leopar
Çizgili
Asimetrik desen
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Moda hakkında en sık kullandığın cümle?
Basic parçalarla kombin yaparım.
Bunu ben tasarlasam giymem ama deneyelim.
Yurt dışından almıştım, burada yok.
Üzerime yakışıyorsa markası önemli değil.
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Aynı parçayı farklı şekillerde giymeyi sever misin?
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