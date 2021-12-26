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Taş, kafasına mermi gibi çarpınca hayatını kaybetti

26.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlamasından dolayı saçılan taşlar yan fabrikada çalışan güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu. Saçılan taşlardan birinin güvenlik görevlisi Vedat Erdoğan’ın kafasına mermi gibi isabet etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 gün önce sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın kafasına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kafasına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan genç güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Erdoğan’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen talihsiz gencin cenazesi Gaziantep’te toprağa verildi.

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MERMİ GİBİ KAFASINA SAPLANDI

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, Erdoğan’ın hayatını kaybettiği anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Dinamit patlamasından saçılan taşın mermi gibi Erdoğan’ın kafasına isabet etmesini güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti. Görüntülerde yürüdüğü esnada kafasına taş isabet eden Erdoğan’ın, olduğu yere yığıldığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önlem neden yok anons yapılmıyor mu dışarı çıkmayın patlama olunca biz halkı uyarıyoruz sakin çıkmayın o taşlar bazen 1 km gider fişek ten daha tehlikeli

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