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Taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdılar! Burası İstanbul

14.04.2021 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sopa, bıçak ve taşlarla birbirine saldıran grupların kavgası kameraya yansıdı. Kavga eden kişileri ayırmak isteyen bir vatandaşın kargaşada ayağı kırıldı. Taraflar, meydan savaşından farksız kavganın ardından otomobile binerek kaçtı.

Taş, sopa ve bıçaklarla birbirlerine saldırdılar! Burası İstanbul

Olay, dün 18.00 sıralarında Bağlarçeşme Mahallesi 1105. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Yumruk yumruğa başlayan kavga, çevredeki esnafın da katılmasıyla büyüdü. Kavgaya karışan iki taraf da birbirlerine taş, sopa, bıçak ile saldırdı.

AYIRMAK İSTERKEN AYAĞI KIRILDI

Kavga eden kişileri ayırmak isteyen iş yeri sahibinin ise ayağı kırıldı. Kavgayı gören çevredekiler ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Kavgaya karışanların geldikleri otomobil ile kaçmasıyla olay son buldu.

OTOMOBİLE BİNEREK UZAKLAŞTILAR

Yaşanan kavga anları ise çevredeki dükkanların güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere, 2 grubun birbirlerine sopa, taş, bıçak ile saldırdıkları ve olaya karışanların otomobile binip kaçtıkları anlar yansıdı.

'TEZGAHLARIMIZA KADAR GELDİLER'

Kavgayı ayırmak isterken ağabeyinin ayağını kırdığını iddia eden bir işyeri çalışanı "Dün aynı şekilde 2 grup arasında kavga çıktı. Ondan sonra ufak bir kavga oldu. Tezgahlarımızın içine kadar geldiler. Onlara müdahale ederken, ağabeyimin ayağı kaydı ve kırıldı" dedi.

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DHA

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İstanbul Esenyurt

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