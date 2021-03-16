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Tasarım ve Moda Dünyası sıra dışı bir platforma kavuşuyor: Designers Iconic

16.03.2021 18:58 | Son Güncelleme:
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Tasarım ve Moda Dünyası sıra dışı bir platforma kavuşuyor: Designers Iconic

Tasarımın değerine ve önemine inanan iki girişimci; iş insanı Serra Arıkök ve tasarımcı Aslı Varlıer Pelit, digital alış veriş dünyasındaki en önemli eksikliği fark ederek yepyeni ve özgün bir projeye imza attılar: Yalnızca tasarım ürünlerden oluşan ve hepsi kendi alanında çok saygın isimler olan tasarımcıların buluştuğu bir online alış veriş platformu; Designers Iconic.

Moda severler ve genel tüketici tarafından her geçen gün daha da itibar ve ilgi gören özgün tasarım ürünler Designers Iconic sitesinde satışa sunularak, özgün tasarım arayan kullanıcıya yepyeni bir satış platformu sunuyor.

Designers Iconic aynı zamanda ilke edindiği sosyal sorumluluk bilincini bu yolda taşımaya devam ediyor. Doğayı ve çevreyi korumayı kendine adamış Designers Iconic her ay farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerine destek sağlıyor.

DESIGNERS ICONIC TASARIMCILAR:

7 ELEPHANTS 
AMANTARA 
ARZU KAPROL 
AYDAN ÖNER 
B.CAN 
BASHAQUES 
CEYLAN İNSEL 
ÇİĞDEM AKIN 
CINIDIN 
COMMON PEOPLE 
COOLMENCLUB 
FIFTHSENSE 
FIRAT NEZİROĞLU 
FIT21 
HANN KARAKÖY 
HATİCE GÖKÇE 
HOMEMADEAROMATERAPİ 
JUST LIKE YOU 
JUSTPAPER 
JAQUETTE BY ELVAN 
MARAIS STUDIO 
MATLA 
MELKON JAMGOÇYAN 
MESELE SLOW DESIGN 
MIO DESIGN 
MOKSHAWALL 
MONUMENT 
MOZZA 
NISHANE 
NİYAZİ ERDOĞAN 
ÖZLEM KAYA 
ÖZLEM SÜER 
PERVERAN 
PIMOOD 
ROSSEA 
SIBIHATS 
ŞALVARİST 
SİMAY BÜLBÜL 
THESTORYUS 
ÜMİT ÜNAL 
WHITE & SIMPLE
Y PLUS 

info@designersiconic.com

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