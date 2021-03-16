Tasarım ve Moda Dünyası sıra dışı bir platforma kavuşuyor: Designers Iconic

Moda severler ve genel tüketici tarafından her geçen gün daha da itibar ve ilgi gören özgün tasarım ürünler Designers Iconic sitesinde satışa sunularak, özgün tasarım arayan kullanıcıya yepyeni bir satış platformu sunuyor.
Designers Iconic aynı zamanda ilke edindiği sosyal sorumluluk bilincini bu yolda taşımaya devam ediyor. Doğayı ve çevreyi korumayı kendine adamış Designers Iconic her ay farklı alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerine destek sağlıyor.
7 ELEPHANTS
AMANTARA
ARZU KAPROL
AYDAN ÖNER
B.CAN
BASHAQUES
CEYLAN İNSEL
ÇİĞDEM AKIN
CINIDIN
COMMON PEOPLE
COOLMENCLUB
FIFTHSENSE
FIRAT NEZİROĞLU
FIT21
HANN KARAKÖY
HATİCE GÖKÇE
HOMEMADEAROMATERAPİ
JUST LIKE YOU
JUSTPAPER
JAQUETTE BY ELVAN
MARAIS STUDIO
MATLA
MELKON JAMGOÇYAN
MESELE SLOW DESIGN
MIO DESIGN
MOKSHAWALL
MONUMENT
MOZZA
NISHANE
NİYAZİ ERDOĞAN
ÖZLEM KAYA
ÖZLEM SÜER
PERVERAN
PIMOOD
ROSSEA
SIBIHATS
ŞALVARİST
SİMAY BÜLBÜL
THESTORYUS
ÜMİT ÜNAL
WHITE & SIMPLE
Y PLUS
info@designersiconic.com
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