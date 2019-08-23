Tasarladıkları İHA'yla TEKNOFEST'te birincilik hedefliyorlar

NİĞDE (AA) - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan öğrenciler, tasarladıkları İHA ile 17-22 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde birincilik hedefliyor.

Lisans ve yüksek lisansta okuyan 5 öğrenci, yer istasyonuyla 10 kilometrelik menzile sahip, bin fite kadar irtifa alan, tasarımı, üretimi ve montajını kendilerinin yaptığı İHA'yla üniversitelerini Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te temsil edecek.

Öğrenciler, ikinci kez katılacakları yarışmadan birincilikle dönmek istiyor.

İHA takım kaptanı ve yüksek lisans öğrencisi Mehdi Serdar Balçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'e geçen sene sabit ve döner kanatlı İHA'larla katıldıklarını söyledi.

Daha önce TÜBİTAK'ın elektromobil yarışmalarında yer aldıklarını da belirten Balçın, "Elektromobil ekibimizle insansız hava araçları yarışmasına katılmaya karar verdik. Bu sene yarışmada ikinci yılımız. Sabit kanatlı bir aracımız var, mini İHA sınıfına giriyor. Her sene TÜBİTAK'ın yarışmalarda belirlemiş olduğu şartlara göre İHA programlıyoruz ve üretiyoruz. Bu sene yarışmada taktiksel yük bırakma görevlerimiz var. Bunun üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.