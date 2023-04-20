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Tasdikname nedir, nereden alınır? e-Devlet ile tasdikname sorgulama nasıl yapılır?

06.04.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul hayatı boyunca öğrenciler için önemli olan bazı belgeler vardır. Belge gereksinimi ilköğretimden doktora seviyesine kadar tüm öğrenciler için geçerlidir. İsimleri ya da içerikleri değişse de her öğrenci bazı belgelere ihtiyaç duyar. Tasdikname de bu belgelerden biridir. Farklı amaçlarla kullanılabilir. Hem bazı durumlarda elektronik ortamda hem de kağıt üzerinde etkili bir belgedir. Tasdikname e-Devlet'ten alınır mı?

Tasdikname nedir, nereden alınır? e-Devlet ile tasdikname sorgulama nasıl yapılır?

Öğrencilerin aşina olduğu belgelerden biri de Tasdiknamedir. Tasdikname eğitim öğretim hayatında devam eden kişilerce bilinen bir belgedir. Arapça kökenli olan bir kelimedir. Tasdik kelimesi Türkçe’de onay anlamına gelmektedir. Öğrencinin öğretim durumu ile ilgili olan ve yetkili kurumlar ve kişilerce düzenlenebilen belgelerden biridir.

Tasdikname nedir?

Tasdikname onay belgesi anlamına gelir, verilen bir onayı ispat eden gösteren bir belgedir. Okulunu bitirmeden ayrılmış olan öğrencilere okul yönetimi tarafından verilen ve öğrencinin son öğrenim düzeyini gösteren bir belge türüdür. Tasdikname belgesi ayrıca başka bir okula ya da öğrenim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin de ihtiyaç duyduğu bir belgedir. Okullar arası geçiş yapmak durumunda kalan öğrenciler mevcut okullarının yönetimdeki yetkilileri aracılığı ile bu belgeyi alabilir.

Okuduğu okuldan ayrılma durumu olan öğrenciler için tasdikname mecburi bir belgedir. Mevcut okulun yönetimine dilekçe ile başvuru yapılarak alınan tasdikname gidilecek yeni okulun yönetimine teslim edilmelidir. Öğrencinin ayrıldığı okula ait tüm bilgileri tasdiknamede yer almaktadır. Tasdikname, öğrencilerin disiplin suçu işlemeleri ya da iki yıl art arda devamsızlık yaparak kalan öğrencilere de okul tarafından verilen bir belgedir. Bu belge ile öğrenci okuldan uzaklaştırılmış olur. Tasdiknamesini alan öğrenci, başka bir eğitim kurumuna bu belgeyi göstererek yeni kayıt yaptırabilir.

Tasdikname nereden alınır?

Bir öğrenci tasdikname belgesine ihtiyaç duyabilir. Bu gereksinim doğrultusunda bağlı olduğu, okuduğu okulun yönetimine başvuruda bulunarak tasdikname alabilmektedir. Her öğrencinin herhangi bir durum nedeniyle tasdikname talebinde bulunma hakkı vardır. Tasdikname alabilmek için gereksinime göre, gerekçe belirtilerek bir dilekçe yazılır. Yazılan dilekçe mevcut okulun yönetimine iletilir. On sekiz yaş altında olan öğrencilerin dilekçe işlemini resmi vasisi olan kişiler de yapabilmektedir. Reşit olan ve on sekiz yaşını dolduran kişiler ise arzu ettikleri takdirde vekâlet vererek velisi aracılığı ile tasdikname talebinde bulunabilmektedir.

Tasdikname e-Devlet'ten alınır mı?

Günümüzde teknolojinin her alanda geçerli olması nedeni ile artık resmi belgelere internet üzerinden ve sanal ortamdan ulaşılabilmektedir. Ancak öğrenciler e-Devlet üzerinden tasdikname alamazlar. Başvuru bağlı bulunan okulun yönetimine iletilen dilekçe aracılığı ile yapılır ve elden teslim alınabilir. Ancak tasdikname belgesinin sorgulanması internet üzerinden yapılabilmektedir. Sorgulama yaptıktan sonra Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına ait resmî internet sayfasına giriş yapılmalıdır. Öğrenci bu sayede okuduğu okula ait olan sayfa üzerinden tasdikname belgesini görüntüleyebilir.

e-Devlet sitesinden ya da mobil uygulaması üzerinden tasdiknamesini görüntülemek isteyen öğrenciler kendi kişisel e devlet bilgileri, kimlik numarası ve kişiye özel şifre ile sisteme giriş yapmalıdır.

Tasdikname sorgulama nasıl yapılır?

Tasdikname örneğine ve tasdikname istemek için gerekli olan dilekçe örneğine Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığına ait resmî internet sitesinden ulaşılabilir. Bu örnek doğrultusunda dilekçe yazılır ve tasdikname başvurusu bağlı bulunan okulun yönetimine iletilir. Her okul yönetiminin düzenlediği tasdikname belgesi benzerlik göstermektedir. Tasdikname belgesinde öğrencilere ait ayrıntılı bilgiler bulunur. Öğrencinin ayrıldığı ya da ayrılacağı okula ait tüm bilgileri belgede görmek mümkündür. Okuldan aldığı varsa disiplin cezaları, notlar, alınan dersler gibi birçok ayrıntı tasdikname belgesinde yazılıdır.

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