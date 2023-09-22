Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi tarafından evden kovuldu! Nedenini gözyaşları içinde sosyal medyadan anlattı... Tepkilere neden oldu

Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan Sophia isimli bir TikTok fenomeni, ev sahibinin evinde evcil hayvan beslemesini yasaklaması üzerine aralarında anlaşmazlık çıktığını dile getirdi. Fenomen isim henüz taşınmasının üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen ev sahibinin kontratı iptal ederek kendisini evden kovduğunu anlattı. Sophia'nın paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı.

BİRİLERİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Aslen Amerikalı olan Sophia, evi tutmadan önce ev sahibine bir köpeği olduğunu dile getirmediğini söyleyerek, "Ödediğim kirayı geri alamadım. Bir komşumun beni şikayet ettiğini düşünüyorum" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sophia'nın haksızlığa uğradığını söyleyerek genç kadına destek oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten evcil hayvan dostu bir yer bulabilmeni ümit ediyorum" yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, "Tüm hayatları boyunca Sidney'de yaşayan insanlar sizin hissettiklerinizi hissettiler" dedi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Biz de evcil hayvanımızın varlığını ev sahibinden saklamak zorunda kalmıştık" dedi.