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  4. Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı

Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı

01.04.2021 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 yaşındaki kız, kendisine tecavüz eden kişiyle bellerine ip bağlanarak kalabalıklar arasında dolaştırıldı. Kalabalık içinde saatlerce yürütülen çocuk, ailesinin de onayıyla söz konusu ritüeller nedeniyle taşla sopalarla saldırıya uğradı.

Taşla sopalarla dövüldü! Tecavüz eden adamla beline ip bağlanıp dolaştırıldı

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde yaşanan şoke eden olayda 16 yaşındaki bir çocuk ona tecavüz eden kişiyle birlikte sözde ritüellere uyularak köy meydanında dolaştırıldı.

Polis memuru, 16 yaşındaki kıza 21 yaşındaki bir erkeğin tecavüz ettiğini ardından köylülülerin hem mağdur olan kızı hem de tecavüz eden kişinin bellerinden bağlanarak köy meydanında yürütüldüğünü daha sonra da taş ve sopalarla dövüldüklerini söyledi.

AİLE DE ONAY VERDİ!

Yerel basında çıkan haberlere göre, kızın ailesi de, evli ve iki çocuklu olduğu iddia edilen saldırganla kızlarının yürümesini istedi.

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Bharat Mata Ki Jai (Hindistan Ana için Zafer) sloaganları atarak saatlerce meydanda dolaştırılan 16 yaşındaki kız, polisin devreye girmesiyle kurtarıldı ve serbest bırakıldı. Tecavüz eden kişi ve beraberindeki 5 kişi ise tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
tecavüz Hindistan

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