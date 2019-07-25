Tatar: “Envanter çalışmalarından sonra diğer adımlar da atılacak”

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 1974’ten beri kapalı kalan ’hayalet şehir’ Maraş’ın açılması için yapılacak envanter çalışmalarının ardından diğer adımların da atılacağını söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), 1974’ten beridir kapalı kalan ’hayalet şehir’ Maraş’ın açılması için envanter çalışmalarına start verdi. Bir zamanların en gözde turizm ve eğlence merkezi olan Kapalı Maraş’ın 45 yıl sonra yeniden yerleşime açılması için uzman ekipler bölgede araştırmalarına başladı. Askeri güvenlik bölgesi olması nedeniyle basın ve sivillerin girmesi yasak olan şehirde yapılacak envanter çalışmalarının ardından KKTC tarafının gözetiminde hak sahiplerince yerleşime açılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile haftalık olağan görüşme sonrası basına açıklamalarda bulunan Başbakan Tatar, ’’Envanter çalışmaları ardından diğer adımlar atılacak’’ ifadelerini kullandı. Tatar ekiplerin bölgede çalıştığını söyleyerek, “Envanter çalışmaları dediğimizde sadece oradaki yıkık harap olmuş binalar değil aynı zamanda tapularla belgelerle orada vakıf malları da dahil olmak üzere oradaki tüm mal mülk ve diğer değerlerin kayıt altına alınmasıdır. Bunlar eskinden de yapılmıştı, şimdi şu anda çok daha fazla belgeye ulaşılmıştır. Gerek bizim vakıflar idaresinden gerek Ankara da dahil olmak üzere diğer merkezlerden bütün bunların çalışmaları sürdürülmektedir” dedi.

Bu çalışmanın bir yankı uyandırdığını da ifade eden Tatar, envanter çalışmalarından sonra diğer adımların da atılacağını kaydetti. Tatar, “Diğer adımlar dediğimizde niyetimiz bellidir, her ne kadar tarih veremesem de niyetimiz bellidir. Niyetimiz oranın Türk yönetiminde yerleşime açılmasıdır’ dedi.

