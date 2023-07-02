Tatil beldesinden tepki çeken görüntüler... Garsonluk mu kölelik mi?

Yunanistan'ın en gözde tatil beldelerinden Rodos Adası'ndaki bir görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı. Bir garsonun üzerindeki kıyafetlerle beline kadar gelen suda yürüyerek 'loca'ya sipariş götürmesi uluslararası kamuoyunu ikiye böldü...

GÖRÜNTÜLER SONRASI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada infiale yol açan görüntüler sonrası Yunan yetkililer harekete geçti.

Rodos'taki 'beach club'ın sahibi olan kişinin Yunan parlamentosunun kantinin işletmeciliğini de yaptığı öğrenilirken, Yunan Çalışma Bakanı Adonis Georgiadis ve Denizcilik Bakanı Miltiadis Varvitsiotis konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Bakan Georgiadis görüntülerin mide bulandırıcı olduğunu belirterek, "Görür görmez müfettişleri gönderdim. Hepimiz anlamalıyız ki kölelik çağı bitti. Çalışanlar köle değildir, hakları olan insanlardır. Bu haklarını elde etmeleri için buradayız. Bunu unutan her iş insanı bunun karşılığını alacaktır” dedi.

GARSON MU KÖLE Mİ?

Kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcılarından tepkiler çığ gibi büyüdü.

Bir kullanıcı hizmet sektöründe çalışanların şartlarının çok kötü olduğunu vurgularken, bir diğer kullanıcı ise, "Garsonlar köle değildir" dedi.

Rodos Otel Çalışanları Birliği Başkanı Stamoulis Athanasios da görüntülerin ardından açıklamada bulunarak, olayın rahatsız edici olduğunu ifade etti.

GARSON DURUMDAN MEMNUN

Görüntülerdeki garson Yunan medyasına açıklamalarda bulundu.

Durumundan memnun olduğunu ifade eden genç garson, "Böyle olmaktan gocunmuyorum. Bu sayede günde 200 Euro'ya kadar çıkan bahşiş alıyorum" dedi.

