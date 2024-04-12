Tatil bitmeden çilesi başladı! Trafik şimdiden yoğunlaştı; herkes o noktadan geçiyor

Kimi memleketine gitti, kimi tatil bölgesine... Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.

BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor.

YOLA ERKEN ÇIKTILAR

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.

HAFTAYA DEK SÜRECEK

İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





