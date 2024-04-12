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  4. Tatil bitmeden çilesi başladı! Trafik şimdiden yoğunlaştı; herkes o noktadan geçiyor

Tatil bitmeden çilesi başladı! Trafik şimdiden yoğunlaştı; herkes o noktadan geçiyor

12.04.2024 15:38
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9 günlük bayram tatili sona ermeden kimi vatandaşlar yollara düştü bile. Haliyle TEM Otoyolu'nda ve D-100 karayolunda belli başlı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle de İstanbul ile Ankara'yı bağlayan Bolu geçişinde araç yoğunluğu gözlendi.

Tatil bitmeden çilesi başladı! Trafik şimdiden yoğunlaştı; herkes o noktadan geçiyor

Kimi memleketine gitti, kimi tatil bölgesine... Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı! TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluştu.

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BOLU GEÇİŞİNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatili sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle trafik akıcı seyrediyor.

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YOLA ERKEN ÇIKTILAR

Tatilin bitmesine 2 gün kalmasına rağmen sürücüler erkenden yola çıkarak Bolu geçişinde akıcı yoğunluk oluşturdu. Trafik, karayolları ve jandarma ekiplerince geniş güvenlik tedbirleri yollarda alınmış durumda.

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HAFTAYA DEK SÜRECEK

İstanbul ile Ankara’yı birbirine bağlayan bir nokta olan Bolu geçişinde, dönüş trafiğinin pazar günü akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. (İHA)

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b4a2014c-8c79-43da-adac-c48f1d596170Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik bayram tatili
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