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Tatil dönemi geldi: Bebeğinizi serinleteyim derken hasta etmeyin! Yaz ayında bebekler ne zaman denize ve havuza girebilir? Uzmanlar: "Enfeksiyonla tanıştırmayın"

Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çocuklarıyla tatile çıkan aileler serinlemek için deniz, havuz veya doğal su kaynaklarını tercih ediyor. Ancak uzmanlar, özellikle bebek ve çocukların sağlıklarını riske atmamak adına dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Yurtseven, bebeklerin 6. ayını doldurduktan sonra denize, 1 yaşından sonra ise havuza girebileceğini belirtti. Dikkat edilmesi gerekenler haberimizde...

Tatil dönemi geldi: Bebeğinizi serinleteyim derken hasta etmeyin! Yaz ayında bebekler ne zaman denize ve havuza girebilir? Uzmanlar: "Enfeksiyonla tanıştırmayın"

Hava sıcaklıklarının artmasıyla çocukları ile birlikte tatile giden veya çocuklarının serinlemesini isteyen aileler havuz veya denize giderken, bazı aileler de dere, nehir, göl kenarlarına giderek serinlemeye çalışıyor. Fakat, önlem alınmadan çocuklar suya girdiğinde bazı enfeksiyon hastalıkları tetikleniyor.

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"BEBEKLER, 6 AYI GEÇTİĞİ ZAMAN DENİZE GİREBİLİRLER"

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Dr. Özge Yurtseven de serinlemek amaçlı gidilen yerlerde özellikle çocuklar için ailelere uyarılarda bulundu. Çocukların havuzda susuz kalabileceğini bu nedenle sıvı desteği verilmesi gerektiğini işaret eden Dr. Özge Yurtseven, "Havalar ısınmaya başladı. Deniz ve havuz sezonu açıldı. Fakat dere, nehir ve göl gibi yerler çocuklar için kesinlikle tehlikeli. Mümkünse çocuklar böyle alanlara girmesinler. Havuzlar veya denizler tercih edilmesi gerekiyor. Bebekler 6 ayı geçtiği zaman veya 7 kiloyu geçtiği zaman denize girebilirler. Havuz için ise 1 yaşı geçmesini beklememiz gerekiyor."

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"AİLELERİN TEMİZLİĞİNE GÜVENDİĞİ HAVUZLARI TERCİH ETMESİ GEREKİYOR"

Uzman Dr. Yurtseven, "Ailelerin temizliğine güvendiği havuzları tercih etmesi gerekiyor. Kalabalık havuzlarda bazen enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Çocuklar böyle havuzlara girdiği zaman idrar yolu enfeksiyonu kapabilirler. İshal salgını olabilir, kulak enfeksiyonu veya göz enfeksiyonu kapabilir. Çocuk havuzda sıvısız kalabilir. Bu açıdan dikkat etmekte fayda var. Havuza giren çocuklarda sıvı desteğini meyve suyunu meyvelerini meyve sularını vermemiz lazım. Bazen havuzlarda çocuklar kayma nedeniyle düşmeler meydana gelebiliyor. Bunun için patik gibi terlikler var bundan edinilmesi gerekiyor. Bunu çocuklar giymeli o şekilde havuza gitmeli. Bir çocuk havuza girdiği zaman mutlaka ebeveynleri veya orada bulunan bir yetişkin tarafından kontrol edilmesi gerekiyor sürekli takip edilmesi gerekiyor. Yaşanabilecek tehlikelere de ani müdahale edilmesi gerekiyor" dedi.

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"MİNERALLİ GÜNEŞ KREMİ KULLANILMALI"

Hem filtreli hem de mineralli güneş kremleri olduğunu belirten Dr. Yurtseven, "Havuz veya denize girerken güneş kremlerinden de bahsedilmesi gerekiyor. Biz çocuklara altı aydan sonra güneş kreminin kullanılmasını kesinlikle öneriyoruz. Güneş kremlerinin içerisinde kimyasal filtreler ve mineralli filtreler var. Biz mineralli filtreler kullanılmasını öneriyoruz. Çocukların güneş kremlerini 2 saatte bir yenilemeleri gerekiyor. Havuza, denize, suya girildiği zaman sürülmeli çıktığı zamanda sürülmeli. Güneş kreminin yanında ayrıca UV korumalı şapkalar ve mayoları bulunuyor. Mümkün ise bunları tercih etmelerini istiyoruz" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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