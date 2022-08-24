HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatil için Antalya'ya geldi, 1 saat sonra hayatının şokunu yaşadı! Arabasıyla geldi, otobüsle döndü

Tatil için Antalya'ya geldi, 1 saat sonra hayatının şokunu yaşadı! Arabasıyla geldi, otobüsle döndü

24.08.2022 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatil için Antalya'ya gelen 44 yaşındaki Melike Batmaz otele giriş yaptıktan 1 saat sonra hayatının şokunu yaşadı. Otel çalışanları, sahilde vakit geçiren Batmaz'a 1 saat sonra telefonla ulaşıp, otomobiliyle kaza yapıldığını söyledi. Tatile aracıya gelen ancak otobüsle dönmek zorunda kalan Batmaz, "Arabanın ön tarafı gitti. Hava yastıkları patladı, dolayısıyla araba perte çıkabilir. Ailemle 2 arabayla gelmiştik, hepimiz mağdur olduk" diye konuştu.

Tatil için Antalya'ya geldi, 1 saat sonra hayatının şokunu yaşadı! Arabasıyla geldi, otobüsle döndü

Ankara'da oturan Melike Batmaz, ailesiyle 17 Ağustos'ta tatil için geldiği Manavgat ilçesinde Titreyengöl Turizm Bölgesi'ndeki 4 yıldızlı bir otele gitti. Otele giriş işlemleri sırasında otomobili park etmek isteyen çalışana anahtarı teslim eden Batmaz, eşyalarını odasına bırakıp ailesiyle denize gitti. Otel çalışanları, sahilde vakit geçiren Batmaz'a 1 saat sonra telefonla ulaşıp, otomobiliyle kaza yapıldığını söyledi.

FREN YERİNE GAZA BASINCA AĞACA ÇARPTI

Yetkililerin bilgilendirdiği Batmaz, otomobilini otelin yanındaki boşlukta ağaca çarpmış halde buldu. Otel çalışanları Batmaz'a otomobili park eden görevlinin fren yerine gaza basınca ağaca çarptığını anlattı. Batmaz’ın ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Screenshot_46

OTEL YETKİLİLERİYLE ANLAŞAMADI

Motor bölümü hasar gören ve camı kırılan otomobildeki zararın karşılanmasını talep eden Batmaz, otel yetkilileriyle anlaşamadıklarını söyledi. Batmaz, "Ailemle Ankara'dan 2 otomobille otele geldik. Otel çalışanı otomobilin anahtarını istedi. Biz de anahtarı teslim ettik. Çalışan otomobili park ederken fren yerine gaza basarak aracımı ağaca çarpıyor" dedi. Konuyla ilgili DHA muhabirinin sorularına otel yetkililerinden ise bir açıklama yapılmadı.

Screenshot_47

OTOMOBİLLE GELDİ, OTOBÜSLE EVE DÖNDÜ

Otomobilinin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Batmaz, "Arabanın ön tarafı gitti. Hava yastıkları patladı, dolayısıyla araba perte çıkabilir. Arabanın kullanılacak bir durumu yok. Otel bizimle ilgilenmedi. Ne anlaşma yolu başka konuda. Ailemle 2 arabayla gelmiştik, hepimiz mağdur olduk" diye konuştu.

Kazayla ilgili jandarma tarafından tutanak tutulduğunu belirten Batmaz, hakkını aramak için yasal yollara başvuracağını söyledi. Melike Batmaz, 2 günlük tatil süresi sonrası otobüsle dönerken, otomobilini de kiraladıkları çekiciyle Ankara'ya götürdü.

Screenshot_48

Screenshot_49

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandıVatandaş teyakkuza geçti! Çanakkale'de sağanak ve dolu uyarısı... Araç park etmek bile yasaklandı
AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı! AK Parti'de 'olağanüstü' toplantı kararı!
Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."Vatandaşlar şikayetçiydi! Çavuşoğlu: "AK Parti iktidarını zorda bırakmak için..."
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Promosyonda Türkiye rekoru

Promosyonda Türkiye rekoru

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Araba alacaklar dikkat! İkinci elde satışlar yüzde 45 düştü! Fiyatlar ise...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bu anket çok konuşulur! AK Parti ile CHP arasındaki fark...

Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat

Bugünden itibaren günlerce sürecek! Bu saatlere dikkat

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

Vahşet! Eşini ve 3 kızını, uyudukları sırada katletti

İSKİ'nin çağrısı kafaları karıştırmıştı! Aşırı oranda arttı

İSKİ'nin çağrısı kafaları karıştırmıştı! Aşırı oranda arttı

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Fırtınanın kahramanı oldu! Yıldırım çarpan kadını o kurtardı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.