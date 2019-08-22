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Tatil için Antalya'ya gelen kadın dolandırıcılıktan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 21:20 | Son Güncelleme

Tatil için Antalya'ya gelen kadın dolandırıcılıktan tutuklandı

İstanbul'dan tatil için geldiği Antalya'da sahte parayla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Kentteki farklı ATM önlerinde vatandaşlara para bozdurma bahanesiyle sahte 200 liralık banknotlar vererek dolandırıcılık yapıldığını belirleyen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı.

ATM'lerin olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin İstanbul'dan tatil için kente geldiği öğrenilen K.T, M.E, Ö.N.Ç. ve E.Ş. olduğunu belirledi.

Antalya'dan Burdur'a gittikleri tespit edilen şüpheliler, burada polislerce gözaltına alındı.

Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ş. nöbetçi mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya dolandırıcılık

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