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Tatil rotanızı burcunuz belirlesin! Hayalinizdeki tatile kavuşmaya ne dersiniz?

Elif Yaman Elif Yaman
19.04.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz tatili, kış tatili, kar tatili... Düşüncesi bile keyif veriyor değil mi? Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber pandemiye rağmen tatil planları yapılmaya başlandı. Birçok tatil alternatifi içinde kafası karışık olanlara burcunun özellikleri yol gösterebiliyor. 'Nasıl olacak?' diyorsanız listemize göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

Tatil rotanızı burcunuz belirlesin! Hayalinizdeki tatile kavuşmaya ne dersiniz?

Tatil bazılarına göre deniz, kum, güneş üçlüsünün içinde uzanıp dinlenmek, bazılarına göre de her gün yeni bir aktivitede bulunmaktır. Tatil planlarınızı oluştururken burcunuzun tatil beklentisine dikkat etmekte yarar var.

KOÇ BURCU

Sıradanlıktan hiç haz etmeyen koç burcu için tatil başlı başına yeni deneyimler edinmektir. Daha önce hiç gitmediği bir yere gitmek, her güne bir aktivite sığdırmak ona iyi gelecektir. Kendi sınırlarını zorlamayı seven koç burcu, tatilde de rahat durmayacaktır.

BOĞA BURCU

Rahat etmeyi seven, boğazına düştün boğa burcu için tatil konfor demektir. Sakinlikten ve kendi içine dönmekten hoşlanan boğa burcu insanını bir hamakta güzel kokteyller deneyimlerken, akşam yaptıracağı masajı planlamak mutlu eder.

hamak

İKİZLER BURCU

Enerjik ikizler burcunun tatil anlayışı kendine yeni şeyler katmaktır. Bu yeni bir arkadaş çevresi olabileceği gibi yerel bir köy, kasaba da olabilir. Su sporlarından ve maceradan hoşlanan ikizler burcu insanı çeşitlilikten beslenir.

YENGEÇ BURCU

Romantik yengeç burcu kendini ait hissedebildiği yerlere gitmeyi tercih eder. Bu bir aile pansiyonu da olabilir daha önce gidip memnun kaldığı bir otel de. Yazlıkçılık onların ruhunda var :)

ASLAN BURCU

Tatilden beklentisi hayattan beklentisiyle paraleldir. Lüks bir otelde konaklamak veya alışveriş alternatifi bol olan bir ülkeyi ziyaret etmek onu tatmin edecektir.

havuz

BAŞAK BURCU

Başak burcu tatile gitmeden önce detaylı bir araştırma yapar ve kötü sürprizlerle karşılaşmak istemez. Onun için güzel bir tatil mavi bayraklı bir denize karşı temiz havlusuna uzanıp güneşlenmektir.

TERAZİ BURCU

İnce ruhlu, sanatsever terazi burcunun tatilden beklentisi sosyalleşerek yeni yerler görmektir. Tatile gideceği yerin kültürünü araştırır, en güzel restoranlara rezervasyon yaparak ilerler. Tatilde katılacağı iyi bir konser, sonrasında yapacağı çılgınca alışveriş onun beklentisini karşılar.

AKREP BURCU

Sakin yaşamı tercih eden akrep burcu için tatil demek; tekneyi keşfedilmemiş bir koya demirlemek demektir. Yalnızlığın tadına varacağı, sonra da yakın arkadaşları ile salaş bi yerde yiyeceği yemek onun için unutulmaz tatil etkinliği olacaktır.

tekne

YAY BURCU

Ele avuca sığmaz yay burcu bir yerde üç günden uzun süre kalmak istemez. Çadır tatili veya festivaller tam ona göredir. Eğlendikçe enerjisini yükselten yay burcu için tatil vazgeçilmezdir.

OĞLAK BURCU

Tutumlu oğlak burcu erken rezervasyonları takip eder, aşırı planlı yapısı nedeniyle yaz tatilini kıştan planlamış olur. Onun için hem gezebileceği hem de kültürel yerler görebileceği lokasyonlar uygundur.

KOVA BURCU

Sürprizi ve hareketi bol tatili tercih eden kova burcu aşırı planlı organizyonlarda bulunmaktan hiç hoşlanmaz. O aklına eserse dağa çıkmayı veya sabah serin denizde yüzerek özgürlüğünü yaşamaktan hoşlanır.

BALIK BURCU

Balık burcunu denizden ayrı düşünmemek gerekir. Romantiği zirvede yaşayan bu burcun insanı güneşin batışını izlerken tüm yorgunluğunu denize bırakacaktır.

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