Tatil rotanızı burcunuz belirlesin! Hayalinizdeki tatile kavuşmaya ne dersiniz?

Tatil bazılarına göre deniz, kum, güneş üçlüsünün içinde uzanıp dinlenmek, bazılarına göre de her gün yeni bir aktivitede bulunmaktır. Tatil planlarınızı oluştururken burcunuzun tatil beklentisine dikkat etmekte yarar var.

KOÇ BURCU

Sıradanlıktan hiç haz etmeyen koç burcu için tatil başlı başına yeni deneyimler edinmektir. Daha önce hiç gitmediği bir yere gitmek, her güne bir aktivite sığdırmak ona iyi gelecektir. Kendi sınırlarını zorlamayı seven koç burcu, tatilde de rahat durmayacaktır.

BOĞA BURCU

Rahat etmeyi seven, boğazına düştün boğa burcu için tatil konfor demektir. Sakinlikten ve kendi içine dönmekten hoşlanan boğa burcu insanını bir hamakta güzel kokteyller deneyimlerken, akşam yaptıracağı masajı planlamak mutlu eder.

İKİZLER BURCU

Enerjik ikizler burcunun tatil anlayışı kendine yeni şeyler katmaktır. Bu yeni bir arkadaş çevresi olabileceği gibi yerel bir köy, kasaba da olabilir. Su sporlarından ve maceradan hoşlanan ikizler burcu insanı çeşitlilikten beslenir.

YENGEÇ BURCU

Romantik yengeç burcu kendini ait hissedebildiği yerlere gitmeyi tercih eder. Bu bir aile pansiyonu da olabilir daha önce gidip memnun kaldığı bir otel de. Yazlıkçılık onların ruhunda var :)