Tatil yapacağım diye kendinizi hasta etmeyin!

Kurban Bayramı süreci ile birlikte yazın en sıcak mevsimi olan ağustos ayına girilmesi nedeniyle tatil yörelerinde yaşanan kalabalıklar ve ülke genelinde pandemi tedbirlerinin ihlal edildiğine ilişkin görüntüler, aylardır Covid-19 ile mücadele eden hekimleri endişelendirdi. Pandemiye karşı bilinen tek yöntem olan korunmanın göz ardı edilmesinin, tüm çaba ve emekleri boşa çıkaracağı, salgın kontrolünün tamamen kaybedileceği kaygısını taşıyan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), “Maske, mesafe ve hijyen kurallarının rehavete kapılmadan uygulanması hepimizin sorumluluğundadır, bu kurallardan asla taviz vermeyelim” çağrısı yaptı.

Bunun yanı sıra tatile gidecek ya da tatilde olan vatandaşlar için tavsiyeler listesi hazırlayan TÜSAD, deniz ve havuz kullanımından ortak eşya kullanımına kadar pek çok noktaya dikkat çekti. TÜSAD Mesleki ve Çevresel Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu tarafından hazırlanan listede, tatilden hasta dönmemek için şu uyarılara yer verildi:

MALZEMELERİNİZİ UNUTMAYIN

Gitmeden önce, sizin ve başkalarının sağlıklı kalmasına yardımcı olan en az yüzde 60 alkollü el dezenfektanı, dezenfektan mendil, kağıt havlu ve maske gibi malzemeleri yanınıza alın.