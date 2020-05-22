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  4. Tatilciler Bodrum'a akın ediyor! Önlemler artırıldı

Tatilciler Bodrum'a akın ediyor! Önlemler artırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2020 17:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Seyahat kısıtlamasının olmadığı kente giriş-çıkışlarda yaşanan yoğunluk sürerken, son 24 saatte ise yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Bodrum'un tek girişi olan Torba'da, trafik uygulama noktasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polis ve jandarma ekipleri, kontrol noktasında araçları durdurup, sürücüler ile yolcuları salgına karşı uyardı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla sağlık görevlilerince kontrol için hastaneye sevk edildi. Yazlık evlerine gelenlerin adres ve telefon numaralarını alan ekipler, 14 gün dışarı çıkmamaları için uyarılarda bulundu. Kontroller nedeniyle karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

SON 24 SAATTE 10 BİN ARAÇ GİRİŞ YAPTI

Öte yandan Bodrum'a son 24 saatte yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığı belirtildi.

Kaynak: DHA

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